Форвард "Коламбуса" Воронков забросил победную шайбу в матче НХЛ против "Сент-Луиса"

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 31 января. "Коламбус" в гостях со счетом 1:0 обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей единственную шайбу на 45-й минуте забросил Дмитрий Воронков.

Воронков забросил 12-ю шайбу и набрал 25-е очко в текущем сезоне НХЛ. На счету российского нападающего также 13 голевых передач в 44 матчах. Партнеры Воронкова по "Коламбусу" Егор Чинахов, Иван Проворов и Кирилл Марченко не отметились результативными действиями.

"Коламбус" занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 42 очка в 50 играх. "Сент-Луис" - четвертый в Центральном дивизионе с 54 очками после 49 встреч. В следующем матче "Коламбус" примет "Тампу" 11 февраля, "Сент-Луис" днем ранее на выезде сыграет с "Баффало".