Костомаров прокомментировал решение ISU о распределении олимпийских наград фигуристов

Международный союз конькобежцев присудил российской команде бронзовые медали после дисквалификации Камилы Валиевой

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение по распределению медалей за командный турнир фигуристов на Олимпиаде в Пекине согласно правилам, считает олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров.

"Правила есть правила, и все", - сказал Костомаров ТАСС.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты и титулы фигуристки аннулированы. 30 января ISU переместил сборную России, за которую выступала Валиева, с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.