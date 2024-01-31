Глава Российской федерации серфинга назвал ISA политически ангажированной организацией

Ранее Международная ассоциация серфинга продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, они не смогут выступить на Олимпиаде в Париже

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Политическая ангажированность Международной ассоциации серфинга (ISA) стала одной из причин, по которой российских серфингистов не будет на предстоящей Олимпиаде в Париже. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации серфинга Александр Вайнштейн.

"Перспектив выступить в Париже нет никаких по двум причинам, - сказал Вайнштейн. - Первая, что ISA в результате политической ангажированности отстранила Российскую федерацию серфинга от квалификационных соревнований. Вторая, давайте говорить откровенно, на данный момент уровень ведущих атлетов сборной России и уровень серфинга в стране отстает от уровня ведущих мировых держав. Тем не менее, надеюсь, мы к этому придем. Как раз к моменту, когда с нас снимут бан".

Ранее ISA продлила отстранение российских спортсменов от международных соревнований, сославшись на отсутствие в правилах организации пункта о выступлениях атлетов под нейтральным флагом.