Глава USADA назвал абсурдом решение ISU присудить сборной России бронзу Олимпиады в Пекине

По мнению Трэвиса Тайгарта, бронза командного турнира фигуристов после дисквалификации Камилы Валиевой должна отойти канадцам

ТАСС, 31 января. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) присудить сборной России бронзовую медаль в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх 2022 года в Пекине является абсурдным, медаль должна получить команда Канады. Такое мнение высказал глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт, комментарий которого приводит издание USA Today.

"Командные соревнования состоят из всех дисциплин, и нет какого-то специфического правила для командных соревнований. Это абсурд, когда российская фигуристка Камила Валиева получает четырехлетнюю дисквалификацию, а России достается олимпийская бронза. Честным и справедливым результатом будет применение особых дисциплинарных правил и присуждение бронзовой медали канадцам", - сказал Тайгарт.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Показанные с этого момента результаты фигуристки аннулированы. 30 января ISU пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине, переместив сборную России с первого места на третье. Сборная Канады на олимпийском командном турнире стала четвертой. Команды России и Канады после пересмотра результатов разделяет один балл. При условии повышения в таблице канадка Мадлен Скизас, выступавшая в женском одиночном катании, получила по итогам обеих программ два дополнительных балла, которых бы хватило ее национальной команде для завоевания бронзы.