Фигуристка Трусова провела тренировку на выставке-форуме "Россия"

В занятии приняли участие 25 детей

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года в одиночном катании Александра Трусова провела тренировку для детей из академии фигурного катания, мероприятие прошло на катке ВДНХ в Москве в рамках выставки-форума "Россия". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Спортсменка в течение 45 минут давала задания для тренировки различных навыков фигурного катания. В занятии приняли участие 25 детей. Самой младшей участнице мастер-класса было 4 года.

Трусовой 19 лет, спортсменка выиграла чемпионат России 2022 года. В августе стало известно, что она пропустит сезон-2023/24.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.