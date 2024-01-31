Ольховский: теннисиста Медведева не сломает поражение в финале Australian Open

По мнению эксперта, российский спортсмен еще не раз сыграет в решающих матчах турниров Большого шлема

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев не сломается психологически после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) от итальянца Янника Синнера и продолжит борьбу за победы на турнирах Большого шлема. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

На прошедшей неделе Медведев дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, в котором проиграл Синнеру со счетом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6.

"Я считаю, что Даню не сломает психологически это поражение. Он опытный теннисист, шесть раз играл в финалах турниров Большого шлема, пять раз проиграл, и знает, как продолжать борьбу. Я уверен, что он продолжит бороться за победы на турнирах и еще не раз выйдет в финал. Сейчас ему нужно восстановиться и с новыми силами идти дальше", - сказал Ольховский.

Медведеву 27 лет, в 2022 году он 16 недель был первой ракеткой мира, на его счету 20 титулов под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Медведев в шестой раз за карьеру дошел до финала турнира Большого шлема, но сумел победить лишь однажды - на Открытом чемпионате США в 2021 году.