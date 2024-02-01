Мухамадуллин отметился первым результативным действием в Национальной хоккейной лиге

Матч стал для 22-летнего россиянина третьим в лиге

ТАСС, 1 февраля. "Анахайм" дома со счетом 3:2 в овертайме обыграл "Сан-Хосе" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Исак Лундестрём (3-я минута), Трой Терри (59) и Фрэнк Ватрано (65). У "Сан-Хосе" отличились Энтони Дюклер (7), Марк-Эдуар Власик (38).

Защитник "Сан-Хосе" Шакир Мухамадуллин отметился голевой передачей, набрав первое очко в НХЛ. Матч с "Анахаймом" стал для 22-летнего россиянина третьим в лиге, игрок дебютировал 28 января в игре против "Баффало" (2:5). Партнеры Мухамадуллина по "Сан-Хосе" защитник Никита Охотюк и нападающий Александр Барабанов не отметились результативными действиями, очков в матче не набрал и защитник "Анахайма" Илья Любушкин.

"Анахайм" занимает седьмое место в Тихоокеанском дивизионе с 38 очками после 50 матчей, "Сан-Хосе" идет на последнем, восьмом месте в Тихоокеанском дивизионе с 33 очками после 51 встречи. Следующий матч "Сан-Хосе" проведет на выезде против "Виннипега" 15 февраля, "Анахайм" 10 февраля примет "Эдмонтон".