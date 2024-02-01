СМИ: семикратный чемпион мира Хэмилтон может перейти в команду "Формулы-1" "Феррари"

Переход может состояться в 2025 году

ТАСС, 1 февраля. Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон может подписать контракт с итальянской командой "Феррари". Об этом сообщает испанская газета AS.

По информации источника, Хэмилтон перейдет в "Феррари" в 2025 году. Стороны еще не согласовали детали сделки, однако AS сообщает о желании Хэмилтона завершить карьеру в "Феррари". С 2013 года британец выступает за "Мерседес", контракт с которым у него рассчитан до конца 2025 года (по информации источника, в 2023 году Хэмилтон продлил контракт с немецким коллективом на два года по схеме "1+1"). Хэмилтон заменит в "Феррари" испанца Карлоса Сайнса - младшего.

С 2007 по 2013 год Хэмилтон выступал за "Макларен", в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. С "Мерседесом" он выиграл чемпионат мира в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов Хэмилтон делит рекорд с немцем Михаэлем Шухмахером. По итогам прошлого сезона британский пилот занял третье место в общем зачете. Он является рекордсменом "Формулы-1" по победам (103), поулам (104) и подиумам (195).