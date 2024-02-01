В Белорусской федерации футбола считают, что страны Прибалтики делают из спорта политику

Парламент Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Прибалтийские страны своими решениями делают из спорта политику. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола Андрей Василевич.

Ранее парламент (Сейм) Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

"Это их мнение, их решение, мы готовы играть со всеми. Если политическое руководство латвийской республики пытается с помощью политики ограничить спорт, тем самым нарушая самую главную основу олимпийского движения, то есть самый главный постулат Олимпийской хартии, тут все без комментариев, - сказал Василевич. - Сколько бы и кто бы ни говорил, что спорт вне политики, но, к сожалению, прибалтийские страны как раз из спорта и делают политику. Мы расстроены, надеюсь, что УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] будет нас разводить в возможных соревнованиях. Но если они откажутся с нами играть, то мы будем рады, так как получим две технические победы".

"Странное решение. Как бы там ни было, мы люди спорта, вернусь к Олимпийской хартии, во время Олимпийских игр многие политические события меняли свой вектор в свое время, на этом основано олимпийское движение, в том числе и футбол. УЕФА и ФИФА [Международная федерация футбола] на каждом своем турнире и мероприятии продвигают лозунг честности, уважения. Но, к сожалению, не честной игры, не тем более уважения со стороны данной республики мы не видим, хотя я уверен, что это мнение политиков, но не спортсменов. Мы открыты, но сильно расстраиваться не будем от такого решения", - добавил он.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах. Все домашние матчи белорусских сборных и клубов под эгидой УЕФА перенесены на нейтральные поля. На игры, где белорусские сборные и клубы являются номинальными хозяевами, не допускаются зрители.