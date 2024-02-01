Мамиашвили прокомментировал наложенные латвийскими властями ограничения на спортсменов

Ранее парламент Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Запрет латвийских властей своим спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими командами стоит уже воспринимать как данность. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Ранее парламент (Сейм) Латвии запретил сборным страны играть против команд России и Белоруссии, если те участвуют в соревнованиях под своим флагом или в нейтральном статусе.

"Как это увязывать с перспективой людских коммуникаций? Чем это обосновано, ну будут они играть между собой и что произойдет? Это надо принимать уже как данность, другого от этих обезумевших людей не будет", - сказал Мамиашвили.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив запрет на их выступление во всех командных соревнованиях. В участии также будет отказано спортсменам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности.