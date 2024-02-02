Покоритель Италии: бывшему футболисту Игорю Шалимову исполнилось 55 лет

Во время игровой карьеры полузащитник ярко проявил себя в чемпионате Италии

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Один из самых ярких российских футболистов конца 1990-х годов Игорь Шалимов в пятницу отмечает 55-летие. ТАСС рассказывает о памятных событиях в карьере бывшего игрока.

Говоря о Шалимове, можно отметить его интересную карьеру за рубежом и выступление за национальные команды. Он начал играть в футбол в московском "Алмазе", после этого выступал за московские "Локомотив" и "Спартак", где его тренером был Игорь Нетто. После этого Шалимов перешел из молодежной команды красно-белых в основу. Поначалу играть удавалось не так много, но к 1988 году он стал игроком основы. Немалую роль в дальнейшей карьере сыграл Константин Бесков, именно он перевел Шалимова с позиции нападающего в полузащиту, где случилось настоящее полноценное раскрытие футболиста. Вместе со "Спартаком" Шалимов стал чемпионом СССР в 1989 году, командой тогда руководил Олег Романцев.

В 1991 году Шалимов вместе с игроком сборной Игорем Колывановым перебрался в итальянскую "Фоджу", впоследствии он выступал только в зарубежных командах. "Мы с ним играли и в "Фодже", молодежной команде "Спартака", в сборной. Наверное, он был одним из самых талантливых футболистов своего времени на своей позиции, - сказал Колыванов ТАСС. - В первый сезон в "Фодже" забил много мячей, хороший имидж завоевал, но потом перешел в "Интер", там была проблема трех иностранцев в свое время, так получилось, что год отыграл, потом в аренды поехал. Мы еще с ним встретились в "Болонье". На самом деле, если бы ему дали шанс побольше поиграть за "Интер", то еще бы лучше выступил".

После переезда в самый сильный европейский чемпионат Европы на тот момент Шалимову не понадобилось много времени на адаптацию, вскоре он стал одним из лидеров "Фоджи", в том числе благодаря большому доверию со стороны главного тренера команды Зденака Земана. В первый сезон Шалимов забил 9 мячей, он был признан лучшим иностранным игроком чемпионата, но на этом счетчик голов за эту команду и остановился, он провел в ней 34 матча в различных турнирах. После такого впечатляющего сезона к Шалимову стали проявлять интерес более статусные и известные клубы, но расторопнее всех оказался "Интернационале" (современное название - "Интер"). По данным специализированного портала Transfermarkt, Шалимова приобрели за $6,75 млн.

Одно из главных достижений в карьере Шалимова связано как раз с выступлением в "Интере", вместе с итальянской командой он стал обладателем Кубка УЕФА в 1994 году. Дебютный сезон за "Интер" оказался успешным для Шалимова, он забил 9 мячей в 32 матчах чемпионата Италии, став серебряным призером турнира, также особо хорошо смотрелась его связка с лучшим бомбардиром команды Рубеном Сосой. В чемпионате Италии на тот момент действовал лимит на легионеров, в каждой команде могли играть только три иностранных футболиста, перед следующим сезоном в "Интер" перешел одна из будущих звезд мирового футбола нидерландец Деннис Бергкамп, но он попросил подписать контракт с его соотечественником Вимом Йонком. По информации СМИ, у Бергкампа было условие, чтобы они выходили вместе на поле, также "Интер" не мог отказаться от своего лучшего бомбардира Сосы, поэтому Шалимов из-за лимита на легионеров потерял место в стартовом составе, тем не менее выиграл Кубок УЕФА вместе с "Интером".

Поездка в другие клубы, допинг

"Он был очень разумным футболистом, с хорошим видением игры, с хорошими правой и левой ногами, - подчеркнул Колыванов. - Мог исполнить любую передачу, был техничен, с хорошим дриблингом, красивые голы из-за штрафной забивал с обеих ног".

Казалось, что пик карьеры Шалимова после победы в Кубке УЕФА прошел. Из-за большого количества легионеров в "Интере" ему пришлось уйти в плавание аренд. Сезон-1994/95 полузащитник провел в германском "Дуйсбурге", сезон-1995 - в швейцарском "Лугано", сезон-1995/1996 - в "Болонье". Однако прежнего уровня в этих командах он показать не сумел. В сумме Шалимов провел 63 матча в различных турнирах за три сезона, забив 4 мяча и отдав 4 результативные передачи.

Последние три сезона карьеры Шалимов провел в Италии. Сначала он вновь встретился со своим бывшим товарищем по сборной Колывановым, проведя два сезона в "Болонье". Полузащитник сыграл в 38 матчах, забив 7 мячей и отдав 1 результативную передачу. После этого он пошел на понижение, перейдя в "Наполи", который выступал во втором по силе дивизионе чемпионата Италии.

Он провел за команду 20 матчей, в которых забил 2 мяча. В 1999 году в крови Шалимова был обнаружены следы нанодропа, за употребление допинга он был дисквалифицирован на два года. После этого Шалимов завершил карьеру футболиста.

Сборная, "Письмо 14"

Путь Шалимова в национальной сборной начался очень громко, в 1990 году сборная СССР стала победителем молодежного чемпионата Европы. Он провел на турнире 6 матчей, в которых забил 2 мяча. Полузащитник в том числе отметился результативным действием в первом матче полуфинала с командой Швеции (1:1).

Однако в основной сборной то поколение победителей не смогло добиться значимых успехов на международной арене. Шалимов принял участие в трех крупных соревнованиях - чемпионате мира - 1990 в составе сборной СССР, чемпионате Европы - 1992 в составе сборной СНГ и чемпионате Европы - 1996 в составе сборной России. На всех турнирах национальная команда не смогла выйти в плей-офф.

Сборная России отобралась и на чемпионат мира 1994 года, однако Шалимов не поехал на него из-за скандала. Перед мировым первенством 14 футболистов национальной команды написали открытое письмо, в котором было заявлено, что работу со сборной должен продолжить Анатолий Бышовец, а не Павел Садырин. Кроме этого, были высказаны претензии по поводу премиальных за выход в финальную часть турнира и по материально-техническому обеспечению. Шалимов был капитаном сборной России на тот момент, именно он предложил изложить требования игроков в письменной форме. Помимо него письмо подписали Колыванов, Игорь Добровольский, Андрей Иванов, Андрей Канчельскис, Валерий Карпин, Сергей Кирьяков, Василий Кульков, Александр Мостовой, Юрий Никифоров, Виктор Онопко, Олег Саленко, Дмитрий Хлестов и Сергей Юран.

Однако вице-президент Российского футбольного союза Александр Тукманов признал обоснованными претензии по материальным и техническим вопросам, но заявил, что команду к чемпионату мира будет готовить Садырин. "Письмо 14" вызвало конфликт между игроками, тренерами и руководством сборной, некоторые отказались от своей подписи на письме, но Шалимов пошел до конца. Вместе с ним мировое первенство 1994 года пропустили Добровольский, Иванов, Канчельскис, Колыванов, Кирьяков и Кульков.

Карьера тренера

После завершения игровой карьеры Шалимов получил итальянскую лицензию тренера, после этого аттестовался в России. Пока его тренерская карьера не находила успехов. Шалимов был главным тренером "Краснознаменска", "Уралана", женской сборной России, "Краснодара", "Краснодара-2", "Химок", "Ахмата" и "Урала". Екатеринбургский клуб является последним местом работы Шалимова, он покинул его в 2022 году.

"Не всегда просто в тренерской карьере решать задачи, есть и объективные причины. Я думаю, что он хочет еще работать, пожелать ему хочется успехов в этом, - отметил Колыванов. - Не всегда все получалось, но у нас мало кто из специалистов в российском чемпионате в последнее время, за исключением Сергея Семака, которые чего-то добивались. Были Юрий Павлович Семин, Валерий Георгиевич Газзаев в свое время, у них был хороший подбор игроков и хорошие финансовые возможности. Сейчас это сложнее делать. Но нужно работать".

"Мы периодически общаемся, если какие-то вопросы возникают, не сказал бы, что мы близкие друзья, но, когда видимся, общаемся с удовольствием. У всех своя жизнь и семьи. В юбилей желаю Игорю тренерских успехов, здоровья, это талантливый человек, знает, что ему нужно в будущем, дай бог, чтобы его мечты сбывались", - заключил Колыванов.