44 спортсмена войдут в состав сборной России по спортивному программированию

В штабе команды будут работать 15 тренеров и специалистов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборную России по спортивному программированию будут представлять 44 спортсмена, которые стали победителями и призерами прошедшего чемпионата страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации спортивного программирования.

В штабе национальной команды будут работать 15 тренеров и специалистов. В состав сборной войдут студенты университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской области, Республики Татарстан и Северной Осетии, а также Донецкой Народной Республики.

Сборная России по спортивному программированию выступит на Играх будущего, которые пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.