Аллея славы игровых видов спорта открылась на выставке-форуме "Россия"

В церемонии приняли участие Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Сергей Карякин и другие титулованные спортсмены

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия посвященной игровым видам спорта экспозиции прошла на Аллее славы, созданной Российским обществом "Знание" в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В мероприятии приняли участие генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль, олимпийские чемпионы Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов (оба - хоккей), Тарас Хтей (волейбол), Валерий Тихоненко (баскетбол), Игорь Лавров (гандбол) и Евгений Шаронов (водное поло), чемпионы мира Дмитрий Савельев (хоккей с мячом), Татьяна Кутергина (настольный теннис), Сергей Карякин (быстрые шахматы, блиц).

"Наша страна завоевала огромное количество медалей в игровых видах спорта. Я очень благодарен, что вы согласились передать ваши медали, чтобы страна могла любоваться ими. Я хочу чтобы мы поаплодировали нашим тренерам. Уверен, люди, проходя мимо стел, будут гордиться вашими победами и сформируют свою мечту", - сказал Древаль.

"Я очень рад находиться здесь, - отметил в свою очередь Третьяк. - Мы одна семья: спортсмены, тренеры, болельщики. Мы вспоминаем свои победы, которые мы одержали чтобы прославить страну. Мы всегда хотели доставить удовольствие миллионам болельщиков".

Аллея славы - выставка, посвященная именитым российским спортсменам и их достижениям на мировой арене, создана обществом "Знание". Каждая стела посвящена одному атлету. Помимо портретов и краткой информации о том или ином спортсмене, на стеле также представлены настоящие медали. Всего планируется открыть семь площадок, посвященных достижениям российских спортсменов. Последняя будет открыта 7 февраля, ее посвятят десятилетию зимних Олимпийских игр в Сочи. Аллея славы начала работу на ВДНХ 6 декабря 2023 года.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представят все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.