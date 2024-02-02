Фигуристка Симонова надеется вернуться в прежний режим тренировок как можно скорее

24 января спортсменка упала с поддержки и ударилась головой об лед

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Мария Симонова планирует вернуться в прежний режим тренировок как можно скорее. Об этом Симонова рассказала ТАСС.

Ранее стало известно, что спортсменка возобновила тренировки.

"Все хорошо. Надеюсь, вернусь в прежний режим тренировок как можно скорее", - рассказала Симонова.

24 января 14-летняя Симонова, выступающая в соревнованиях спортивных пар с 17-летним Мартином Бреславским, была отправлена в больницу с катка, где проходил турнир. Она упала с поддержки и ударилась головой об лед. Врачи диагностировали фигуристке небольшое сотрясение мозга. 26 января Симонова была выписана из больницы.