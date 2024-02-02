Михаил Григоренко считает, что хоккеисты ЦСКА мало атаковали ворота СКА

СКА в шестой раз в сезоне Континентальной хоккейной лиги обыграл ЦСКА

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА мало атаковали ворота петербургского СКА в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

Ранее ЦСКА дома со счетом 1:2 проиграл СКА. Команды провели шестую личную встречу в текущем сезоне. Во всех играх победу одержал СКА.

"Сегодня мы мало атаковали, создавали мало трафика у ворот [Никиты] Серебрякова. Трудно сказать, наиграли мы на второй гол или нет, но повторю, моментов было немного. Конечно, мы держали в голове, что проиграли им пять матчей подряд, хотели сегодня выиграть и прервать эту серию", - сказал Григоренко.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 65 очков в 58 матчах. Следующую встречу московский клуб проведет дома против екатеринбургского "Автомобилиста" 4 февраля.