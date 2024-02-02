Вратарь "Спартака" Кареев назвал рядовым матч КХЛ с "Автомобилистом"

Андрей Кареев впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Победный матч регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги против екатеринбургского "Автомобилиста" был рядовым для вратаря московского "Спартака" Андрея Кареева. Об этом Кареев рассказал ТАСС.

В пятницу "Спартак" одержал победу над "Автомобилистом" со счетом 3:0. Кареев впервые в сезоне не пропустил ни одной шайбы за матч.

"Это рядовая игра, все матчи тяжелые, работаем, готовимся ко всему. Какого-то сложного момента в матче не было, нужно держать концентрацию все 60 минут", - сказал Кареев.

Кареев провел второй матч подряд, 31 января вратарь вышел в старте на игру с ярославским "Локомотивом" (1:2). Дмитрий Николаев пропустил обе встречи из-за болезни, Патрик Рибар - из-за травмы. "Я не думаю ни о каких шансах [быть основным вратарем]. Делаю свою работу на тренировках, выкладываюсь на 100%, выхожу играть и концентрируюсь на игре", - отметил Кареев.

"Спартак" после 60 игр набрал 78 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче красно-белые 8 февраля на выезде сыграют с омским "Авангардом".