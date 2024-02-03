Прыгунья в воду Бруенок не будет обращаться в полицию в связи с домогательством тренера

19-летняя спортсменка сообщила, что два месяца назад 61-летний Муякин начал присылать ей сообщения эротического характера и однажды поцеловал в губы без ее согласия

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Спортсменка сборной России по прыжкам в воду Мария Бруенок не будет писать заявление в правоохранительные органы на тренера Павла Муякина, которого она обвинила в домогательствах. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

19-летняя спортсменка ранее сообщила, что два месяца назад 61-летний Муякин начал присылать ей сообщения эротического характера и однажды поцеловал в губы без ее согласия.

"В правоохранительные органы обращаться я не собираюсь", - сообщила она.

Российская федерация прыжков в воду начала расследование по факту домогательства тренера к спортсменке, Муякин был отстранен от тренерской работы с запретом на посещение соревнований и официальных сборов. "У меня есть доказательства в виде сообщений и картинок в личной переписке, которые подтверждают мои слова", - подчеркнула Бруенок.

Спортсменка отметила, что решила рассказать о домогательствах тренера, чтобы оградить себя и других спортсменок "от личного внимания и подобных ситуаций".

Бруенок является победительницей Международного фестиваля университетского спорта.