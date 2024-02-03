Шахматист Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами СКА

В мероприятии также приняли участие воспитанники хоккейной школы "Красная машина - юниор"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Чемпион мира по шахматам в рапиде и блице Сергей Карякин провел сеанс одновременной игры с хоккеистами и тренерами петербургского СКА, а также с юными воспитанниками хоккейной школы "Красная машина - юниор". Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В игре приняли участие хоккеисты СКА Александр Никишин, Степан Старков, Сергей Толчинский и Василий Глотов. Она прошла в рамках презентации проекта "Шахматы и хоккей" на территории ледово-спортивного комплекса "Молодежка". Там же запланировано проведение мастер-класса игроков СКА с воспитанниками "Красной машины - юниора".