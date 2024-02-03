Тарпищев: Павлюченковой по зубам обыграть Остапенко на турнире WTA в Австрии

Российская теннисистка в субботу встретится с представительницей Латвии в полуфинале соревнований

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова может рассчитывать на успех в матче против представительницы Латвии Елены Остапенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Матч между Павлюченковой и Остапенко пройдет в субботу, примерное время начала игры - 18:00 мск. Остапенко располагается на 12-й строчке мирового рейтинга, Павлюченкова - на 42-й.

"Остапенко играет в размашистый теннис и будет иметь небольшое преимущество, но она по зубам Павлюченковой, - сказал Тарпищев. - Тут вопрос физических и моральных кондиций нашей теннисистки. От психики многое будет зависеть. Если с этим будет все в порядке, то Павлюченкова может рассчитывать на успех и выход в финал".

В другом полуфинале встретятся россиянка Екатерина Александрова и хорватка Донна Векич. "У Александровой тоже есть все, чтобы победить. В этом полуфинале шансы на победу равны. И, конечно, хотелось бы видеть русский финал", - добавил глава ФТР.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". В прошлом году обладательницей трофея стала россиянка Анастасия Потапова, в четвертьфинале текущего розыгрыша уступившая Александровой.