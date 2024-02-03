Иванюк и Лысенко разделили первое место в прыжках в высоту на турнире "Русская зима"

Оба спортсмена показали результат 2,30 метра

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Прыгуны в высоту Илья Иванюк и Данил Лысенко разделили первое место на легкоатлетическом турнире "Русская зима". Соревнования проходят в Москве.

Иванюк и Лысенко показали результат 2,30 метра. Спортсмены произвели одинаковое количество попыток. Третье место занял Ярослав Кутковой (2,23 метра).

Иванюку 30 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы - 2018.

Лысенко 26 лет, он стал серебряным призером летнего чемпионата мира 2017 года в Лондоне. В 2018 году спортсмен выиграл чемпионат мира в помещении.