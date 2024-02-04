Федерация бокса России подарила олимпийской чемпионке Ласицкене сертификат на 3 млн рублей

Сертификат спортсменке вручили во время турнира "Ночь чемпионов IBA" в Серпухове

СЕРПУХОВ /Московская область/, 4 февраля. /ТАСС/. Федерация бокса России подарила олимпийской чемпионке в прыжках в высоту Марии Ласицкене сертификат на 3 млн рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Сертификат во время проведения турнира "Ночь чемпионов IBA" вручила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Ласицкене 31 год, она является единственной трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту (2015, 2017, 2019), дважды она побеждала на чемпионатах мира в помещении (2014, 2018).