Сын Высоцкого назвал ударом для "Локомотива" непродление контракта с Семиным

Специалист покинул пост главного тренера московского футбольного клуба весной 2020 года

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в 2020 году нанес удар по самому себе, не продлив соглашение с главным тренером Юрием Семиным. Такое мнение ТАСС высказал сын советского поэта и исполнителя песен Владимира Высоцкого Никита Высоцкий, являющийся болельщиком "Локомотива".

В мае 2020 года Семин покинул пост главного тренера "Локомотива" после того, как клуб не продлил с ним контракт. Под руководством Семина "Локомотив" трижды становился чемпионом России (2002, 2004, 2018) и шесть раз выигрывал кубок страны (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

"В "Локомотиве" с момента, как клуб разгавкался с Семиным, не по нему нанесли удар или по болельщикам старым, а по самим себе. Удар был по клубу. Вместо того чтобы договориться, решили иначе, ведь было безумием гнать Семина. А традиции, преемственность - это важно", - отметил Высоцкий.

"Это якорит команду. И деньгами это не заменишь. Мне кажется, только сейчас это начинают понимать. А мы ждем и верим", - добавил он.

В настоящий момент "Локомотив" под руководством Михаила Галактионова после 18 туров набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.