Чесноков: у теннисистки Александровой было мало шансов обыграть Остапенко

Екатерина Александрова в финале турнира в Австрии уступила Елене Остапенко со счетом 2:6, 3:6

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова хорошо играла на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце, но в финальном матче против представительницы Латвии Елены Остапенко у нее было мало шансов. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Остапенко.

"Сейчас Остапенко находится в очень хорошей форме, когда она так играет, у соперниц практически не остается шансов. Остапенко очень здорово, остро играет, она направляет мячи с сумасшедшей скоростью. Александрова здорово играла на турнире, у нее был тяжелый матч в полуфинале, она одержала очень хорошую победу, поэтому может занести себе турнир в актив, но против Остапенко ей было тяжело что-то сделать, шансов на победу было мало", - сказал Чесноков.

Турнир в Линце относится к категории WTA 500 и проводится на покрытии "хард". В прошлом году обладательницей трофея стала россиянка Анастасия Потапова, в этом сезоне она проиграла в четвертьфинале Александровой. Из представительниц России турнир также выигрывали Надежда Петрова (2005), Мария Шарапова (2006) и Анастасия Павлюченкова (2015).