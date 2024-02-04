Тарпищев считает, что победа на турнире в Таиланде станет стимулом для теннисистки Шнайдер

Россиянка Диана Шнайдер в воскресенье завоевала первый титул под эгидой Женской теннисной ассоциации

МОСКВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа на турнире в Хуахине (Таиланд) будет для российской теннисистки Дианы Шнайдер большим стимулом совершенствоваться. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В воскресенье 19-летняя Шнайдер обыграла китаянку Чжу Линь в финале соревнований в Хуахине, завоевав первый титул под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере.

"Ее надо похвалить за то, что выиграла свой первый турнир. Не самый престижный, но это важно для ее прогресса, ей есть куда расти. Победа на этом турнире - это большой стимул для совершенствования", - сказал Тарпищев.

Турнир в Хуахине проходит на покрытии "хард". Соревнования проводятся с 2017 года и относятся к категории WTA 250, их фонд составляет чуть более $267 тыс. Шнайдер стала первой россиянкой, которая выиграла данный турнир.