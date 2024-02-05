Хабиб Нурмагомедов не намерен выступать в соревнованиях по грэпплингу

Бывший чемпион UFC отвечает отказом на подобные предложения

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов регулярно получает предложения принять участие в соревнованиях по грэпплингу, но отвечает отказом. Об этом ТАСС сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

"Слышал, что были предложения по футболу, Хабиб сам на связи с клубами, - сказал Магомедов. - Грэпплинг также предлагали ему, но Хабиб не захотел".

Нурмагомедову 35 лет, он завершил карьеру в 2021 году. На его счету 29 побед и ни одного поражения.