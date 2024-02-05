Левитина назначили главой межведомственной комиссии Совета при президенте по спорту

Ранее Владимир Путин поручил к 30 сентября подготовить заседание Совета по развитию физкультуры и спорта на тему роли негосударственных организаций в развитии спорта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Помощник президента РФ Игорь Левитин назначен руководителем межведомственной комиссии по взаимодействию с негосударственными организациями Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В состав комиссии вошли 23 человека, в числе которых министр спорта Олег Матыцин, главы Олимпийского и Паралимпийского комитетов России Станислав Поздняков и Павел Рожков, президент Российского футбольного союза Александр Дюков, глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, председатель исполкома Федерации бокса России Умар Кремлев, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и член правления организации бизнесмен Владимир Потанин, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

19 декабря 2023 года президент России Владимир Путин поручил к 30 сентября 2024 года подготовить заседание Совета по развитию физкультуры и спорта на тему роли негосударственных организаций в развитии спорта.