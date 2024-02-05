Матыцин допустил, что летние и зимние Спартакиады можно проводить раз в два года

Министр спорта отметил, что сейчас необходимо как можно больше стартов, которые создавали бы максимальную конкуренцию

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Летние и зимние Спартакиады могут проводиться с периодичностью раз в два года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Мы в самое ближайшее время определимся с периодичностью проведения Спартакиад. Первоначально спартакиадное движение предполагало проведение раз в четыре года. С учетом того что нам необходимо как можно больше стартов для всех спортсменов, которые создавали бы максимальную конкуренцию, мотивировали бы более активно работать регионы, мы думаем о том, что Спартакиады можно проводить чаще - раз в два года", - сказал Матыцин.

Зимняя Спартакиада состоится с 9 по 18 февраля 2024 года, соревнования пройдут в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.

Летняя Спартакиада прошла в 2022 году.