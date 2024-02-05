Матыцин назвал участие в Спартакиаде обязательным условием для попадания в сборную

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Участие в Спартакиаде является обязательным условием для попадания в национальные сборные страны в условиях санкций в отношении российского спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов пройдет с 9 по 18 февраля.

"Спартакиада является критерием формирования сборных. Участие в Спартакиаде - обязательное условие. И определенный плюс в этом есть. В условиях санкций это позволяет нам провести некоторые изменения в регламенте. Я рад, что эту точку зрения приняли", - сказал Матыцин.

В Спартакиаде примут участие 2,5 тыс. спортсменов. Церемонии открытия и закрытия пройдут в Челябинске. В Челябинской области состоятся соревнования по сноуборду, фристайлу, горнолыжному спорту, конькобежному спорту (в том числе шорт-треку), фигурному катанию, биатлону и хоккею. Свердловская область примет турниры по лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина и альпинизму (ски-альпинизму), Краснодарский край - по бобслею и санному спорту, Тюменская область - по лыжным гонкам, Красноярский край - по керлингу и фристайлу (дисциплины "акробатика" и "могул").