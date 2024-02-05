Футболисты "Зенита" одержали первую победу на Кубке равноправия в Катаре

Российский клуб обыграл хозяина турнира "Аль-Духаиль"

ТАСС, 5 февраля. Петербургский футбольный клуб "Зенит" со счетом 2:0 обыграл катарский "Аль-Духаиль" в своем первом матче на Кубке равноправия. Турнир проходит в Катаре.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Клаудиньо (8-я минута) и Артур (72).

"Зенит" с 3 очками занимает 2-е место в группе. Далее идут бразильский "Сантос" и "Аль-Духаиль" (оба - по 0 очков). Лидирует китайский "Шанхай Шэньхуа" (6). Команда под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого победила "Аль-Духаиль" (1:0) и "Сантос" (4:1).

В следующем матче "Зенит" 8 февраля сыграет против "Шанхай Шэньхуа". "Аль-Духаиль" встретится с "Сантосом" 9 февраля.

Кубок равноправия завершится 13 февраля.