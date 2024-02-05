"Сибирь" прервала трехматчевую победную серию "Ак Барса" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Новосибирска

ТАСС, 5 февраля. Новосибирская "Сибирь" со счетом 4:1 обыграла казанский "Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 057 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энди Андреофф (20-я минута), Георгий Белоусов (40), Алексей Яковлев (52) и Артем Михеев (57). У "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер (16). Нападающий казанского клуба Артем Лукоянов набрал 200-е очко в КХЛ, вратарь "Ак Барса" Амир Мифтахов отметился результативной передачей.

"Сибирь" прервала трехматчевую победную серию "Ак Барса". Подопечные Зинэтулы Билялетдинова не проигрывали с 26 января. В этот день "Ак Барс" на выезде уступил омскому "Авангарду" (2:4).

"Сибирь" с 57 очками после 60 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс" идет 5-м на Востоке, набрав 72 очка в 59 играх. В следующем матче новосибирская команда 7 февраля на выезде встретится с ярославским "Локомотивом", "Ак Барс" 8 февраля примет челябинский "Трактор".

В другом матче понедельника нижнекамский "Нефтехимик" в гостях одолел тольяттинскую "Ладу" (4:2). Канадский форвард "Лады" Трой Джозефс забросил 20-ю шайбу в чемпионате и побил клубный рекорд в КХЛ. В сезоне-2016/17 Никита Филатов отличился 19 раз.

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1 СКА 59 35 2 3 1 2 16 190-117 83 2 Локомотив 59 32 5 2 3 1 16 152-117 82 3 Динамо М 59 27 7 3 3 3 16 183-140 80 4 Спартак 60 31 3 1 4 4 17 203-167 78 5 Торпедо 59 25 5 2 3 2 22 164-148 69 6 Северсталь 58 26 0 4 3 4 21 174-161 67 7 ЦСКА 59 27 2 1 1 5 23 169-142 66 8 Динамо Мн 59 21 5 1 2 3 27 157-156 59 9 Куньлунь РС 61 12 5 4 2 4 34 140-204 48 10 Сочи 59 15 1 3 0 7 33 145-221 45 11 Витязь 59 13 3 2 4 3 34 118-197 43