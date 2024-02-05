5 февраля, 18:11
КХЛ

"Сибирь" прервала трехматчевую победную серию "Ак Барса" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу команды из Новосибирска

ТАСС, 5 февраля. Новосибирская "Сибирь" со счетом 4:1 обыграла казанский "Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 057 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энди Андреофф (20-я минута), Георгий Белоусов (40), Алексей Яковлев (52) и Артем Михеев (57). У "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер (16). Нападающий казанского клуба Артем Лукоянов набрал 200-е очко в КХЛ, вратарь "Ак Барса" Амир Мифтахов отметился результативной передачей.

"Сибирь" прервала трехматчевую победную серию "Ак Барса". Подопечные Зинэтулы Билялетдинова не проигрывали с 26 января. В этот день "Ак Барс" на выезде уступил омскому "Авангарду" (2:4).

"Сибирь" с 57 очками после 60 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс" идет 5-м на Востоке, набрав 72 очка в 59 играх. В следующем матче новосибирская команда 7 февраля на выезде встретится с ярославским "Локомотивом", "Ак Барс" 8 февраля примет челябинский "Трактор".

В другом матче понедельника нижнекамский "Нефтехимик" в гостях одолел тольяттинскую "Ладу" (4:2). Канадский форвард "Лады" Трой Джозефс забросил 20-ю шайбу в чемпионате и побил клубный рекорд в КХЛ. В сезоне-2016/17 Никита Филатов отличился 19 раз.

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Локомотив

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5

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82

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Динамо М

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7

3

3

3

16

183-140

80

4

Спартак

60

31

3

1

4

4

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203-167

78

5

Торпедо

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25

5

2

3

2

22

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69

6

Северсталь

58

26

0

4

3

4

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67

7

ЦСКА

59

27

2

1

1

5

23

169-142

66

8

Динамо Мн

59

21

5

1

2

3

27

157-156

59

9

Куньлунь РС

61

12

5

4

2

4

34

140-204

48

10

Сочи

59

15

1

3

0

7

33

145-221

45

11

Витязь

59

13

3

2

4

3

34

118-197

43

Регулярный чемпионат КХЛ-2023/24. Восточная конференция

1

Металлург

60

30

7

2

3

3

15

193-154

84

2

Авангард

58

27

9

3

0

4

15

176-147

82

3

Салават Юлаев

59

31

4

2

2

3

17

176-128

79

4

Автомобилист

61

22

5

6

4

3

21

145-142

73

5

Ак Барс

59

27

6

2

0

2

22

153-126

72

6

Трактор

59

25

5

3

2

4

20

162-140

72

7

Лада

61

23

2

4

3

10

19

151-154

71

8

Нефтехимик

60

19

5

1

5

6

24

142-181

61

9

Амур

59

18

3

2

7

5

24

136-160

58

10

Сибирь

60

18

2

4

3

6

27

132-162

57

11

Адмирал

59

11

4

3

6

5

30

126-171

47

12

Барыс

58

10

4

5

2

5

32

125-177

45

  

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