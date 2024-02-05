"Сибирь" прервала трехматчевую победную серию "Ак Барса" в КХЛ

ТАСС, 5 февраля. Новосибирская "Сибирь" со счетом 4:1 обыграла казанский "Ак Барс" в гостевом матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7 057 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Энди Андреофф (20-я минута), Георгий Белоусов (40), Алексей Яковлев (52) и Артем Михеев (57). У "Ак Барса" отличился Митчелл Миллер (16). Нападающий казанского клуба Артем Лукоянов набрал 200-е очко в КХЛ, вратарь "Ак Барса" Амир Мифтахов отметился результативной передачей.
"Сибирь" прервала трехматчевую победную серию "Ак Барса". Подопечные Зинэтулы Билялетдинова не проигрывали с 26 января. В этот день "Ак Барс" на выезде уступил омскому "Авангарду" (2:4).
"Сибирь" с 57 очками после 60 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Ак Барс" идет 5-м на Востоке, набрав 72 очка в 59 играх. В следующем матче новосибирская команда 7 февраля на выезде встретится с ярославским "Локомотивом", "Ак Барс" 8 февраля примет челябинский "Трактор".
В другом матче понедельника нижнекамский "Нефтехимик" в гостях одолел тольяттинскую "Ладу" (4:2). Канадский форвард "Лады" Трой Джозефс забросил 20-ю шайбу в чемпионате и побил клубный рекорд в КХЛ. В сезоне-2016/17 Никита Филатов отличился 19 раз.
1
СКА
59
35
2
3
1
2
16
190-117
83
2
Локомотив
59
32
5
2
3
1
16
152-117
82
3
Динамо М
59
27
7
3
3
3
16
183-140
80
4
Спартак
60
31
3
1
4
4
17
203-167
78
5
Торпедо
59
25
5
2
3
2
22
164-148
69
6
Северсталь
58
26
0
4
3
4
21
174-161
67
7
ЦСКА
59
27
2
1
1
5
23
169-142
66
8
Динамо Мн
59
21
5
1
2
3
27
157-156
59
9
Куньлунь РС
61
12
5
4
2
4
34
140-204
48
10
Сочи
59
15
1
3
0
7
33
145-221
45
11
Витязь
59
13
3
2
4
3
34
118-197
43
1
Металлург
60
30
7
2
3
3
15
193-154
84
2
Авангард
58
27
9
3
0
4
15
176-147
82
3
Салават Юлаев
59
31
4
2
2
3
17
176-128
79
4
Автомобилист
61
22
5
6
4
3
21
145-142
73
5
Ак Барс
59
27
6
2
0
2
22
153-126
72
6
Трактор
59
25
5
3
2
4
20
162-140
72
7
Лада
61
23
2
4
3
10
19
151-154
71
8
Нефтехимик
60
19
5
1
5
6
24
142-181
61
9
Амур
59
18
3
2
7
5
24
136-160
58
10
Сибирь
60
18
2
4
3
6
27
132-162
57
11
Адмирал
59
11
4
3
6
5
30
126-171
47
12
Барыс
58
10
4
5
2
5
32
125-177
45