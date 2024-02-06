В Казани после хоккейного матча скончался болельщик

Мужчина умер до прибытия бригады скорой помощи

КАЗАНЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Болельщик скончался после матча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной лиги (КХЛ) между "Ак Барсом" и "Сибирью", который прошел в Казани 5 февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

"Вчера после хоккейного матча, который проходил в "Татнефть-Арене", на парковке умер пожилой мужчина, - сказал собеседник агентства. - По предварительным данным - внезапная сердечная смерть. Она наступила, когда матч был уже закончен, за пределами спортивного комплекса".

Мужчине вызвали бригаду скорой помощи, но он скончался до прибытия медиков, уточнили в пресс-службе.