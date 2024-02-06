Гарт считает, что мировой натурбан сильно пострадал после отстранения саночников из России

Этот вид спорта развивают немного стран, отметила президент Федерации санного спорта России

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Международная федерация санного спорта (FIL) нанесла серьезный урон развитию натурбана после того, как запретила российским спортсменам выступать на своих соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Из-за санкций, наложенных на ФССР международной федерацией в марте 2022 года, российские саночники лишены возможности выступать на турнирах под эгидой FIL.

"Считаю, что виду спорта "натурбан" был нанесен серьезный урон после того, как международная федерация отстранила российских спортсменов от своих турниров, - сказала Гарт. - Этот вид спорта развивают не так много стран, а Россия занимала в мировом натурбане одну из лидирующих позиций".

Гарт на протяжении нескольких лет входила в состав исполкома FIL и непосредственно курировала развитие натурбана в мире. Международная федерация санного спорта ранее не раз заявляла о своем желании включить натурбан в программу Олимпийских игр.

"Задача любой международной федерации заключается в том, чтобы ее видом спорта занималось как можно больше стран. А рост числа участников дает основания в дальнейшем претендовать на включение того или иного вида спорта в олимпийскую программу. Удаление из мирового натурбана такой страны, как Россия, является очень большой ошибкой международной федерации", - считает Гарт.

Натурбан - скоростной спуск на санях по естественной трассе. С 5 по 7 февраля в Москве на Воробьевых горах проходит чемпионат России по этому виду спорта.