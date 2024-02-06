Фигуристка Базылюк заявила, что ее устраивают ограничения в короткой программе у юниорок

Юниоркам запрещено исполнять четверные прыжки в короткой программе

САРАНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Фигуристку Маргариту Базылюк устраивает текущая система правил для юниорок в короткой программе. Об этом она рассказала журналистам.

Юниоркам запрещено исполнять четверные прыжки и сольный тройной аксель в короткой программе.

"Тройной аксель с тройным тулупом я напрыгиваю с начала сезона, я приспособилась, это получается и, надеюсь, будет получаться. Больше зрителей пришло, чем на этапы, я этому очень рада, что меня так поддерживает публика, хочу спасибо сказать всем, кто меня поддерживает. Хочу ли я снять ограничения на технический контент в короткой программе у юниорок? Нет, меня устраивает текущая система правил. Я стараюсь не читать соцсети, я лично так решила", - сказала Базылюк.

За короткую программу Базылюк получила 74,30 балла.

Первенство России по фигурному катанию среди юниоров проходит 6-8 февраля в Саранске.