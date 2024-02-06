Сборная Иордании обыграла команду Южной Кореи и вышла в финал Кубка Азии по футболу

В другом полуфинале встретятся сборные Катара и Ирана

ТАСС, 6 февраля. Сборная Иордании по футболу со счетом 2:0 победила команду Южной Кореи в полуфинале Кубка Азии. Соревнование проходит в Катаре.

В составе сборной Иордании голы забили Язан аль-Наймат (53-я минута) и Муса аль-Тамари (66). Иорданцы впервые играли на этой стадии турнира.

В другом полуфинале встретятся сборные Катара и Ирана. Встреча пройдет 7 февраля и начнется в 18:00 мск. Матч за третье место проводиться не будет. Финал состоится 10 февраля.

Кубок Азии изначально должен был пройти с 16 июня по 16 июля 2023 года в Китае. В мае 2022 года страна отказалась от проведения турнира из-за пандемии коронавируса, в октябре того же года соревнования были перенесены в Катар. Предыдущий розыгрыш прошел в 2019 году, победителем стала сборная Катара, впервые выигравшая турнир.