Митрофанов: УЕФА пытается вернуть российские команды на турниры под своей эгидой

Европейская организация испытывает ощутимое давление от ряда национальных ассоциаций, отметил генеральный секретарь РФС

ТАСС, 7 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пытается допустить российские команды на турниры под эгидой организации, несмотря на давление, поэтому Российский футбольный союз (РФС) считает важным продолжать с ним диалог. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"УЕФА наложил блок на участие наших сборных и клубов в международных соревнованиях, но аналогичный блок следом за УЕФА наложила и Международная федерация футбола (ФИФА), поэтому участие РФС в официальных соревнованиях заблокировано на территории всего мира, не только в Европе, - сказал Митрофанов. - Сама по себе смена конфедерации не снимает блока ФИФА - это не "золотой ключик", который гарантированно отмыкает ворота в официальные соревнования. Диалог идет, если бы его не было и нам бы не удалось добиться начальных шагов со стороны УЕФА по возврату России, то можно было бы подумать по-другому".

"УЕФА пытается вернуть российские команды, но испытывает давление от ряда национальных ассоциаций. Пока это давление достаточно ощутимое, УЕФА не хочет решать вопрос ультимативно, доводя до конфликта. Возможно, не готовы к этому. Но поскольку диалог есть, РФС считает правильным в нем участвовать", - добавил он.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В конце ноября 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил об инициативе перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC). 30 декабря РФС инициировал создание рабочей группы для взаимодействия с УЕФА и другими организациями по поводу возвращения отечественных клубов и сборных к участию в официальных турнирах, обсуждение идеи перехода в AFC было приостановлено.