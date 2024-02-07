Уил считает, что хоккеистам "Динамо" надо скорректировать игру к плей-офф

После 60 матчей столичный клуб занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Игрокам московского "Динамо" нужно разобрать свои ошибки и скорректировать игру к плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги. Такое мнение ТАСС высказал нападающий "Динамо" Джордан Уил.

"Я не могу говорить, в чем конкретно мы ошибаемся, чего нам не хватает, это должно остаться внутри команды, - сказал Уил. - Хорошо, что такие ситуации произошли сейчас, а не в плей-офф. Уверен, мы разберем ошибки и скорректируем нашу игру, и в плей-офф будем только лучше. На самом деле, мы играем хорошо, у нас отличная команда, мы играем друг за друга".

"Мы стараемся повторять все лучшее, что у нас получается, снова и снова, и в этом сезоне у нас было много побед. Если говорить об игре с "Локомотивом", где мы вели 3:0 и проиграли, наверное, мы где-то расслабились, перестали играть после первого периода. Нам нужно было не сбавлять обороты и продолжать играть так же. Да, мы проиграли, но повторю, хорошо, что это случилось не в плей-офф, мы сделали выводы из этого матча", - добавил собеседник агентства.

"Динамо" набрало 82 очка после 60 матчей и занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче "Динамо" 11 февраля на выезде сыграет с магнитогорским "Металлургом".