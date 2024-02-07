Гетманов: санно-бобслейная трасса в Сочи остается одной из лучших в мире

Трасса является максимально загруженной из всех объектов в Сочи, считает Валентин Гетманов

СОЧИ, 7 февраля. /ТАСС/. Санно-бобслейная трасса в Сочи, которая была построена для Олимпийских игр 2014 года, спустя 10 лет постоянной эксплуатации остается на лидирующих позициях в мире с точки зрения качества, даже с учетом появления новых трасс в разных странах в последние годы. Такую оценку высказал журналистам руководитель службы эксплуатации горного кластера Фонда "Талант и успех" (трасса находится в ведении фонда) Валентин Гетманов.

"В плане спорта этот объект, я думаю, максимально загруженный из всех. Сейчас все соревнования, которые в России есть, проходят здесь, так как это единственная трасса такого уровня, - рассказал Гетманов в ходе пресс-тура, приуроченного к 10-летию со дня открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. - Всего трасс 14 в мире постоянно действующих, из последних трасс, которые были построены после 2014 года, - это [Южная] Корея, Китай. Наша все равно в лидерах".

Сезон для этого объекта начинается примерно с 25 сентября и заканчивается 10 апреля. За это время здесь проходит множество соревнований, сборов, также трасса является основной площадкой сборных команд России по бобслею, скелетону, санному спорту.

"Сейчас стартует Спартакиада сильнейших - это основное мероприятие этого года", - отметил Гетманов. В год в среднем на трассе осуществляется 30-35 тыс. спусков, максимальная загрузка приходится на октябрь и март. "Из всех трасс в мире мы первые запускаемся [в сезоне]", - добавил он.

Толчок для развития спорта

Открытие этой трассы к Олимпиаде 2014 года дало "гигантский толчок для регионов в плане развития спорта", сказал Гетманов. В частности, в Сочи появилась школа по санному спорту, по скелетону (по бобслею была здесь и ранее), отметил он. "Сейчас очень много регионов, где открылись новые федерации. На самом деле и на федеральной территории [Сириус] также планируем и школы открывать", - рассказал Гетманов.

В 2021 году санно-бобслейная трасса была передана в введение Фонда "Талант и успех". "Много было сделано на объекте в плане инфраструктуры. Из больших работ - полностью заменили систему подачи воды - это 6 км труб в горах", - рассказал Гетманов.

Для поддержания качества трассы на объекте работает самый большой штат ледоваров в мире - это обусловлено погодными условиями, которые отличаются очень высокой влажностью. "Если в Латвии, например, 12 человек могут два раза в день пройти сделать профилактику, то у нас штат 34 человека, и они работают сутками", - пояснил он.

Олимпиада в Сочи

7 февраля 2024 года исполнилось 10 лет со дня открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Это была вторая Олимпиада, которая проходила на территории России. В 1980 году XXII летние Олимпийские игры принимала Москва. В Играх - 2014 приняли участие 2 780 спортсменов, которые представляли 88 национальных олимпийских комитетов.

Объекты, построенные для зимних Олимпийских игр в Сочи, продолжают активно использоваться для спортивных, рекреационных и образовательных целей.