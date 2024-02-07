Чернышенко оценил возможность проведения детского турнира с хоккеистами Канады и США

Болельщики и спортсмены из Канады и США с уважением относятся к российским спортсменам, отметил вице-премьер

СИРИУС /Федеральная территория/, 7 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на встрече с детьми - участниками программ образовательного центра на федеральной территории Сириус дал оценку возможности проведения совместных детских хоккейных турниров с командами Канады и США.

Один из школьников, присутствовавших на встрече, задал вопрос о том, планируются ли игры с детскими хоккейными командами других стран. "Сделаем "Золотую шайбу" международным турниром, да?" - предложил Чернышенко в ответ и спросил ученика-хоккеиста о том, с представителями каких стран ему хотелось бы сразиться. В их числе школьник назвал Канаду, США и Финляндию.

"Я могу сказать, что хоккейные фанаты и спортсмены-хоккеисты в Канаде и Америке, в странах, которые вы указали, с огромным уважением относятся к нашим спортсменам. И я уверен, они мечтают с ними играть. Тем более что, вы знаете, много наших российских звезд показывают выдающиеся результаты там. Поэтому будем надеяться, что вся пена уйдет, и я думаю, что мы обязательно такие турниры увидим совсем в ближайшее время", - заключил Чернышенко.

Встреча в образовательном центре "Сириус" была приурочена к 10-летию зимних Олимпийских игр в Сочи.