Мишина заявила, что чувствует поддержку федерации фигурного катания в условиях санкций

Спортсменка отметила, что федерация организует большое количество соревнований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, чувствует поддержку Федерации фигурного катания на коньках России в условиях санкций. Об этом ТАСС заявила Мишина.

"Мы получили поддержку от нашей федерации, конечно же. Наша федерация сейчас организует большое количество соревнований в России, поэтому нам не приходится скучать. Мы уже немного переступили эту Олимпиаду, она была в 2022 году, сейчас уже начался 2024-й - поэтому мы готовимся к соревнованиям, которые на этот год запланируем, сейчас это Спартакиада, так что все силы вкладываем в тренировки", - сказала Мишина.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. 11 июня 2023 года совет ISU оставил в силе решение об отстранении россиян и белорусов.

После дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой ISU переместил сборную России, в составе которой выступали Мишина и Галлямов, с первого на третье место по итогам командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.