Фигурист Галлямов оценил вероятность появления в программе четверного выброса

Галлямов и Мишина учат новые элементы и стараются усложнять программу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, всегда учат новые элементы и стараются усложнять программу. Об этом ТАСС рассказал Галлямов.

"Мы всегда учим что-то новое, не стоим на месте. Мы можем учить другие прыжки, выбросы, подкрутки, где-то это усложнять, и не факт, что сможем все это показать на следующих соревнованиях. Если что-то усложняется, то в любом случае нужно время, чтобы элемент отработать и показывать в готовом виде", - ответил Галлямов на вопрос о возможности появления в программе фигуристов четверного выброса.

Мишина и Галлямов являются двукратными чемпионами России (2022, 2024), бронзовыми призерами Олимпиады в парном катании и в командном турнире, чемпионами мира (2021) и Европы (2022), обладателями золотых медалей командного чемпионата мира (2021).