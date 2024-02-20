Пашин рассказал, к чему надо быть готовым в случае игры с "Северсталью" в плей-офф КХЛ

По мнению форварда "Спартака", соперник будет играть в быстрый хоккей

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий "Спартака" Александр Пашин в случае выхода команды на "Северсталь" в плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги ожидает быстрой игры от соперника. Об этом Пашин рассказал ТАСС.

"Спартак" во вторник одержал победу над "Торпедо" со счетом 7:3 и до конца регулярного чемпионата не опустится ниже четвертого места, что, скорее всего, приведет его ко встрече с "Северсталью" в первом раунде плей-офф. Череповецкий клуб обыграл во вторник СКА со счетом 3:0.

"У меня нет опыта игры в плей-офф в КХЛ - только в молодежной и высшей лигах, сравнивать их нельзя. Если у нас будет в плей-офф "Северсталь", то ее хоккеисты не отойдут от своей игры, будут играть в быстрый хоккей, и нам нужно играть еще быстрее", - сказал Пашин.

Форвард рассказал о причинах неудачной игры в первом периоде, в котором "Спартак" уступал 0:3, и за счет чего красно-белые во втором забили пять безответных голов. "Неважно начали первый период, поговорили, что так нельзя начинать, надо все из себя доставать. Мы добавили в агрессивности, больше угрожали, не давали ничего сопернику сделать", - отметил он.