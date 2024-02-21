Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 56 голов

"Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:2

ТАСС, 21 февраля. "Вашингтон" обыграл "Нью-Джерси" со счетом 6:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Коннор Макмайкл (1-я, 25-я минуты), Дилан Строум (45), Александр Овечкин (49, 60), Майкл Сгарбосса (53). У "Нью-Джерси" отличились Александер Хольц (16) и Эрик Хаула (46).

Овечкин также отметился одной голевой передачей, российский нападающий продлил серию с набранными очками до девяти матчей. Овечкин забросил 837-ю и 838-ю шайбы в НХЛ, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

"Вашингтон" занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, команда набрала 58 очков в 54 матчах. "Нью-Джерси" идет четвертым в Столичном дивизионе с 60 очками после 55 встреч. В следующем матче "Вашингтон" на выезде сыграет с "Тампой" 23 февраля, "Нью-Джерси" в этот же день примет "Нью-Йорк Рейнджерс".

В других матчах игрового дня "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде со счетом 5:4 в овертайме обыграл "Питтсбург", российский голкипер победителей Илья Сорокин отразил 37 бросков из 41, у проигравших голевую передачу отдал форвард Евгений Малкин. "Рейнджерс" одержали домашнюю победу над "Далласом" (3:1), форвард хозяев Артемий Панарин отметилсяточным пасом, его партнер по команде вратарь Игорь Шестеркин отразил 41 бросок из 42. "Флорида" дома победила "Оттаву" (3:2 ОТ), вратарь хозяев Сергей Бобровский 28 раз спас свои ворота. "Миннесота" на выезде уступила "Виннипегу" (3:6), нападающий гостей Кирилл Капризов набрал 2 очка (1 гол + 1 голевая передача).