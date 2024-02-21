Филимонов считает, что тренерский корпус в России страдает от отсутствия в нем Романцева

Олег Романцев возглавлял московский "Спартак" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год

МОСКВА, 21 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский футбольный корпус в России до сих пор страдает от отсутствия в своей обойме Олега Романцева. Такое мнение ТАСС высказал шестикратный чемпион России Александр Филимонов.

"Мне бы этого (возвращения Романцева к тренерской работе - прим. ТАСС) очень бы хотелось, но насколько я знаю, Олег Иванович категорически отвергает такие предложения, - сказал Филимонов. - Наш тренерский корпус в этом случае страдает, но это решение Олега Ивановича".

Романцеву 70 лет. Он занимал пост главного тренера "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. На этом посту он стал восьмикратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, чемпионом СССР и победителем Кубка СССР, в качестве игрока он становился чемпионом СССР, бронзовым призером Олимпийских игр. Последним местом работы Романцева в качестве главного тренера было московское "Динамо" (2004-2005).