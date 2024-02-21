Футболист Промес оформил первый хет-трик после объявления в международный розыск

Нидерландский нападающий трижды поразил ворота "Астаны" в первом тайме товарищеского матча

ТАСС, 21 февраля. Нидерландский нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес впервые отличился забитым мячом после того, как его объявили в международный розыск.

Форвард трижды забил в ворота казахстанской "Астаны". Он отличился на 26-й, 31-й и 45-й минутах. "Спартак" ведет со счетом 4:0, счет в игре был открыт на 16-й минуте после автогола.

14 февраля суд в Амстердаме признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и избрал меру пресечения в виде шести лет лишения свободы. Обвинение требовало девятилетнего наказания для игрока. Промес не присутствовал на заседании. Позднее форвард был объявлен в международный розыск.