"Барселона" и "Наполи" сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Встреча прошла в Неаполе и завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 22 февраля. Итальянский футбольный клуб "Наполи" со счетом 1:1 сыграл вничью с испанской "Барселоной" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Неаполе.

Счет в матче открыл нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский (60-я минута). Ответный мяч забил форвард хозяев Виктор Осимхен (75). Полузащитник "Барселоны" Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов, во встрече с "Наполи" футболист сыграл в возрасте 16 лет и 223 дней.

В другом матче игрового дня португальский "Порту" на своем поле обыграл английский "Арсенал" (1:0). Ответные игры пройдут 12 марта в Барселоне и Лондоне соответственно.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций отстранил российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Действующим победителем Лиги чемпионов является английский "Манчестер Сити". Финал нынешнего розыгрыша пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.