Чимаев не имеет проблем с въездом в США

На счету спортсмена 13 побед и ни одного поражения в ММА

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) уроженец Чечни Хамзат Чимаев, ныне представляющий ОАЭ, не имеет проблем с въездом в США. Об ТАСС сообщил представитель спортсмена.

Ранее британский журналист Карим Зидан сообщил в личном блоге, что у Чимаева есть проблемы с въездом в США.

"У Хамзата нет таких проблем, о которых пишут", - сказал собеседник агентства.

Чимаеву 29 лет, на его счету 13 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. Спортсмен в прошлом бою дебютировал под флагом ОАЭ, ранее он выступал под флагом Швеции. В предыдущем поединке Чимаев в октябре 2023 года победил Камару Усмана из США решением судей.