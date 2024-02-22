Посвященная Играм будущего марка выпущена в почтовое обращение

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Почтовая марка, посвященная Играм будущего, выпущена в обращение.

Марку можно приобрести с тематической открыткой и погасить штемпелем первого дня в том числе на столичном Главпочтамте. На марке изображена эмблема Игр будущего - "Цифровое пламя".

Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы и Казани, а также художественная обложка, внутри - почтовая марка, виньетка, конверт первого дня с гашением для Казани.

Игры будущего официально открылись в Казани 21 февраля и завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в соревнованиях примут более 2 тыс. человек из 107 стран.