Чесноков считает, что теннисистке Калинской будет трудно обыграть Гауфф

Спортсменки сыграют в четвертьфинале турнира в Дубае

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россиянка Анна Калинская находится в хорошей форме, но ей сложно будет обыграть американку Коко Гауфф в четвертьфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Ранее Калинская обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко.

"Калинская одержала очень хорошую победу, потому что Остапенко сейчас играет очень резко и мощно, - сказал Чесноков. - Если говорить о Гауфф, то я думаю, что самые тяжелые времена на этом турнире для нее прошли, поэтому Калинской будет сложно выиграть. Калинская сейчас находится в хорошей форме, думаю, она не даст себя легко обыграть, так что матч пройдет в борьбе, но Гауфф, на мой взгляд, все равно фаворит".

Турнир в Дубае относится к категории WTA 1 000. Он проводится на покрытии "хард" и завершится 24 февраля. Общий призовой фонд - более $3,2 млн. Действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывала Елена Дементьева (2008).