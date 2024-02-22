Чемпион Европы 2007 года Сергей Моня оценил формат фиджитал-баскетбола на Играх будущего

Игры будущего завершатся 3 марта

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Формат фиджитал-баскетбола на первом мультиспортивном турнире "Игры будущего" в Казани является новым для молодежи, он понравился чемпиону Европы 2007 года по баскетболу Сергею Моне. Об этом Моня рассказал ТАСС.

19 февраля стартовала соревновательная часть Игр будущего. В четверг Моня принял участие в звездном матче по фиджитал-баскетболу со Сбером.

"Формат фиджитал-баскетбола новый, необычный, нужно еще привыкать. Я думаю, что это хорошо, когда ребята сначала играют на приставке, а потом - в баскетбол. Это что-то новое для молодежи, - сказал Моня. - Мне было необычно, потому что еще паркет такой с подсветкой, все было интересно, мне понравилось. Как это будет потом выглядеть - покажет время".

"Церемонию открытия смотрел, очень понравилось. Сегодня постараюсь посмотреть баскетбол, до этого не видел. Ребята рассказывают, что уровень хороший", - добавил Моня.

Игры будущего завершатся 3 марта, они проводятся по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта. Участие в Играх будущего примут более 2 тыс. человек из 107 стран.