Завершивший карьеру Сергей Моня рассказал, что скучает по баскетбольным матчам

Чемпион Европы рассказал, что старается поддерживать физическую форму

КАЗАНЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Чемпион Европы 2007 года и бронзовым призер Олимпиады 2012 года в составе сборной России по баскетболу Сергей Моня скучает по матчам, но не по тренировкам. Об этом он рассказал ТАСС.

Баскетболист завершил карьеру в 2023 году.

"По матчам скучаю, по тренировкам не скучаю, стараюсь поддерживать форму, раза 3-4 играю за ветеранов, - сказал Моня. - Пока так отдыхаю после карьеры, болячки залечиваю, просто поддерживаю форму".

Моне 40 лет. На протяжении карьеры баскетболист защищал цвета саратовского "Автодора", подмосковных "Химок", московских ЦСКА и "Динамо", петербургского "Зенита". В Национальной баскетбольной ассоциации он играл за "Портленд" и "Сакраменто". В составе "Химок" Моня стал обладателем Кубка Европы (сезоны-2011/12, 2014/15) и серебряным призером чемпионата России (2010/11). Также он является трехкратным чемпионом России в составе ЦСКА (2002/03, 2003/04, 2004/05), бронзовым призером чемпионата России в составе "Динамо" (2007/08). В составе сборной России он стал чемпионом Европы (2007), бронзовым призером континентального первенства (2011) и Олимпиады (2012).